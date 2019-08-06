大酒店唔開業績記者會　原來為大家着想？

踏入八月，又迎來非常忙碌嘅上市公司業績期，之不過，原本將喺周三(七日)公布中期業績嘅香港上海大酒店(00045)，今年竟然選擇唔搞中期業績記者會。



大酒店發言人同絲絲講，係因為現年59歲嘅董事總經理兼行政總裁郭敬文(Clement)早排做咗眼部手術，需要抖一陣先決定唔出嚟見記者朋友，亦係集團有史以來第一次唔搞業績記招。



之但係，即使Clement唔出現，其他管理層都應該可以主持大局㗎？原來集團都係為咗記者們着想。事關大酒店喺多個國際大城市擁有同經營10間半島酒店，自然每年都會揀喺自己主場、即係尖沙咀半島酒店舉行發布會。但發言人話，鑑於本港近日各個地區都出現唔少示威活動，為咗安全及交通安排起見，先至作出呢個慎重嘅決定。



不過，佢亦強調，今次取消記招，絕對唔關集團曾發盈利警告嘅事，預料照常喺今日中午會公布業績。大酒店早前發盈警，預計截至六月底止中期盈利將比起一八年同期有所減少，主因係市況轉弱及市場有新客房供應，導致香港、美國兩間酒店期內收入減少，另外山頂纜車今年四至七月進行升級工程而暫停服務都有所影響等等。



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