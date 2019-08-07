黃國英：只守不攻易失長線機遇

一向都會為組合總值設置一條警戒線，不幸失守，就會強性減倉。主要原因是風格傾向進取，持倉風險水平長時間會偏高，遇上危險就有需要將風險正常化。以數字作為客觀標準，便可以避免主觀留戀，猶豫不決的情況。



上周四特朗普攪局，美股峰迴路轉的一夜，已經執行紀律大舉減倉，而之後的兩個交易日，再進一步執過組合。雖然有很多地方可以做到更好，但至少沒有鑄成大錯。



設置警戒線，不代表組合價值會在哪個水位就止跌，惟有清倉才可以做到這樣的效果。今次減倉之後依然被重創，因為港美兩地股市同樣繼續跌得深，即使沒有槓桿一樣很難捱。



面對現時的環境，必然有少少後悔早前不夠果斷沒有清倉。可是一旦有了這種想法，就會高估自己捕捉市場時機的技巧。行內有不少資深人士，都是十上十落，可是成就卻相當有限，浪費了一個資產膨脹期。



理由很簡單，投資之所以有回報，關鍵是在於是否比對手擁有優勢。上一代的關鍵，正如八十年代經典電影《華爾街》所強調，是在於資訊。可是今時今日資訊流動速度太快，就算掌握得到，也是一瞬即逝，何況普遍散戶正常而言必定沒有靈通消息。



成功的散戶故事，主要都是靠耐性及捱打致勝。另外再加上眼光，揀中長遠有前途的公司，然後在成長過程中股價上升。如果在波動期間放棄，幾乎必定會走失最強勁的一段升幅。



短線的挫折，對於持貨者是折磨，卻可以是入市的良機，視乎觀點與角度而已。近期急跌，到現在初步回穩之間，明顯可以分辨出長線投資者的喜好，可以令到股價率先反擊。假如自問有耐性又捱得打，不妨選擇下注。自己就已經逐步回補倉位，以一個低槓桿的陣式坐貨，準備硬食進一步的短線波動。只守不攻，近期無疑風光，但其實是犧牲長線的機遇，無謂太過保守。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)(本欄逢周三刊出)



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