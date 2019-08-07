南岸績劣擬賣產　股價暴瀉四成

剛公布業績錄得重大虧損及擬售酒店權益償債的南岸集團(00577)(前稱十三集團)周二(6日)復牌，股價最多暴瀉近四成二，低見0.125元，收市報0.128元，仍跌40.5%，市值萎縮至不足1.3億元。



南岸集團計及周二公布的截至3月底止全年錄得虧損58.48億元，迄今已連續虧損六年，累蝕超過77億元。另外，公司周二亦公布，可能會向其一名主要股東的聯繫人，出售旗下澳門路環十三第酒店實益擁有公司的60%權益連同其相關銀行借款約29.42億元及應計利息，涉及代價12億元，但卻又表明不保證會訂立正式協議。



獨立股評人連敬涵指出，目前澳門酒店業的競爭已異常激烈，若公司再出售重大酒店權益，將進一步削弱本身業務的競爭力，8月6日(周二)股價表現明顯反映投資者看淡公司業務前景，他認為不宜入市博反彈。



南岸早於今年1月首次披露，其與主要股東的聯繫人士訂立無約束力的諒解備忘錄，就探索對持有十三第酒店實益的公司進行潛在投資，惟其後經過十二度延期，屆滿日最新押後至8月9日(本周五)，或各訂約方協定的較後日期。



另外，南岸全年業績中引述獨立核數師報告，提到與持續經營相關之重大不確定因素。公司於截至今年3月底止的財政年度產生淨虧損逾58億元，3月底淨負債及流動負債淨額分別為約5.76億及43.43億元，而且未有遵守相關銀行貸款協議訂明為數約29.41億元銀行借款的若干契諾。

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