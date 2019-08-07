東方日報B2：大摩憂全球經濟9個月衰退

中美貿易戰急轉直下，摩根士丹利警告，倘摩擦進一步升級，環球經濟可能在9個月內出現衰退，美國前財長薩默斯形容現時金融環境是2009年來「最危險時刻」。與此同時，環球央行紛紛減息或醞釀再「放水」，冀力挽狂瀾，令全球負孳息債券規模周一首次突破15萬億美元(約117萬億港元)大關。



摩根士丹利首席經濟師Chetan Ahya發表報告，指出貿戰升級風險高，環球經濟前景傾向下行。該行相信，如果華府向所有進口中國貨品徵收25%關稅達4至6個月，環球經濟將於3季內步入衰退。



Ahya指出，9月1日實施的新一輪關稅，當中三分之二涉及消費品，影響較之前數輪徵稅嚴重，並指貿易關係緊張已損害企業信心，以及拖累環球增長降至多年新低。



他亦提到，雖然環球央行尤其是美國聯儲局和歐洲央行，可能提供額外政策支持，有助下行風險受到控制，但除非貿易政策不明朗消除，相信不足以帶動復甦。



聯儲局理事布雷納德周一表示，她正密切注視金融市場情況，並補充稱，當局目標是維持美國經濟在擴張的軌道上。而基於中美貿易關係緊張，包括不再預期兩國可在明年美國總統大選前達成協議，加上英國硬脫歐機會上升，高盛修訂美息預測。



高盛現時預期聯儲局今年合共減息3次，其中10月減息0.25厘機會為50%，高過維持利率不變的40%，減息半厘機會則有10%；至於美國9月減息0.25厘機會高達75%，大手減息半厘機會亦有15%，只有10%機會按兵不動。該行首席經濟師哈哲思認為，由於通脹在12月時處於約2%，相信聯儲局屆時將停止減息。



此外，利率期貨顯示，交易員估計聯儲局完成減息半厘的行動，由3日前估計在明年1月，提前到今年10月，他們同時估計美國未來12個月將會合共減息1厘。



事實上，隨着中美貿易戰不斷升級，避險資金湧入債市，令債息不斷尋底。其中，美國十年期債息錄得去年5月以來最大單日跌幅，周一低見1.7075厘，跌穿2016年美國大選前水平，期間十年期與三個月期債息出現「倒掛」(inversion)現象，即長債孳息低於短債孳息，而且幅度達32點子，為2007年以來最嚴重。



據過往歷史顯示，債息出現倒掛之後，經濟往往在未來1至2年內步入衰退，而且準繩度頗高，分別在1997年亞洲金融風險、2000年科網泡沫爆破，以及2008年金融海嘯應驗，因為被視為市場大凶兆。



除美國債息不斷向下外，環球各地債息近期更迭創新低，澳洲十年債息周二首次跌穿1厘，曾跌12點子至0.968厘，同年期愛爾蘭債息周一首見負數，德國十年期債息跌至負0.516厘紀錄新低，而德國、荷蘭及丹麥的兩年期債息均低於負0.8厘。



另方面，據彭博巴克萊環球負孳息債券指數顯示，全球負孳息債券規模於周一增加至15.01萬億美元，當中，包括整個德債市場的孳息在上周轉呈負數。



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