【名家筆陣】方保僑：香港電子支付的未來

香港引入電子支付已經幾年，市場開始成形。一如所料，這個市場仍然是實力雄厚的企業較為佔優，筆者專欄也曾提及過，這場電子支付大戰將會持續兩至三年，各營運商都會各出奇謀，大灑金錢及折扣優惠，這種「燒錢」的持久戰，真是少一點實力也不能。



滙豐於兩年前推出的PayMe，以信用卡作P2P支付，不收手續費，市場反應正面，所以不用太多廣告宣傳推廣服務，現在已經擁有百多萬用戶，惟信用卡的手續費其實是由滙豐代墊，始終有一定成本。所以早前滙豐宣布將PayMe每月的信用卡增值上限降至2,000元，亦是意料之內，加上金管局推出的「轉數快」已經廣為市場接納，大家已經有不同渠道作P2P轉帳，市場預料滙豐PayMe將會轉戰P2M商業客戶，提供更多折扣以吸引更多用家。



除了購物消費之外，另一個戰場將會是公共交通費用，支付寶香港早前推出了可於公共交通工具使用的「易乘碼」，方便用戶可以在離線的情況下支付車費。同時還有其他電子支付供應商正在虎視眈眈地盯着這個市場，因為市民每日花費在公共交通的費用龐大，就算手續費不多，也可以帶來可觀的收入。當然業界龍頭「八達通」不會坐視不理，所以八達通於今年第四季將會推出Apple Pay服務，希望滿足不同用家的需求，吸引更多用家使用八達通的服務。在智能手機盛行的年代，大家都希望只需帶着智能手機，就可以「一機在手，世界通行」。



早前金管局派發問卷，希望諮詢業界，了解他們對金融科技未來發展的意見。筆者認為，雖然香港在電子支付範疇上，已經取得初步成功，但是要將「轉數快」發揚光大，是一個值得深究的問題。金管局應該更具前膽性，嘗試採納一些較為受爭議的科技，包括區塊鏈的應用，以及如何為加密貨幣定制適當的管制措施，讓這個市場在起飛的時候，香港不會被其他國家遠遠拋離。



方保僑

資訊科技及數碼媒體專家、香港資訊科技商會榮譽會長

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