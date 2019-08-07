中國銀河國際：內地醫改促降價　大企業有優勢

上周國務院辦公廳印發《治理高值醫用耗材改革方案》，為高值耗材改革譜出路線圖與時間表，這個方案的內容主要分開四部分。第一，促降價：形成完善價格機制，降低高值醫用耗材虛高價格；第二，防濫用：規範醫療服務行為，嚴控高值醫用耗材不合理地使用；第三：嚴監管：健全監督管理機制，嚴肅查處違法違規行為；第四，促發展：完善配套政策，促進行業健康發展，其中第一部分降低耗材價格是當前市場關注的焦點。



我們認為，從邏輯順序上，方案中「促降價」部分可分為數個環節。首先是準備階段，包括制訂醫療器械唯一標識系統規則，逐步統一全國醫保高值醫用耗材分類與編碼；取消耗材加成；明確治理範圍，將單價和資源消耗佔比相對較高的高值醫用耗材作為重點治理對象，這些工作是奠定後續幾輪降價措施的基礎。



其次，通過醫保准入及目錄動態，調整進行降價及維護醫保基金運作，這包括建立高值醫用耗材基本醫保准入制度，實行高值醫用耗材目錄管理，健全目錄動態調整機制，及時增補必要的新技術產品，把不再合適的產品剔除，逐步實施高值醫用耗材目錄管理，健全目錄動態調整機制，及時增補必要的新技術產品，退出不再適合使用的產品，逐步實施高值醫用耗材談判的准入價格，實現以量換價。



另外，完善分類集中採購辦法。所有耗材公開陽光採購，臨床用量較大，採購金額較高、臨床使用較成熟，多家企業生產的高值醫用耗材探索集中、帶量及聯盟採購，明確醫保支付標準，且穩定了直接掛網採購的價格。



第四，制訂醫保支付政策，尤其是支付標準，結合醫保基金支付能力、患者承受能力、分類集中採購情況，高值醫用耗材實際市場交易價格等因素，充分考慮公立醫療機構正常運作，研究制訂醫保支付政策；科學制訂高值醫用耗材醫保支持標準，並建立動態調整機制，已通過醫保准入談判的，按談判價格確定醫保支付標準，醫保基金和患者按醫保支付標準分別支付高值醫用耗材費用，引導醫療機構主動降低採購價格。



從時間表上看來，治理高值醫用耗材改革方案的重頭戲將集中於2019年及2020年推行，部分改革難點任務有待長遠推進。現在看來，國家醫保局公布的分類代碼詳細，單是冠脈支架亦按三級分類，每類又按材料及規格劃分，共31種。整體而言，在目前分類體系下，市場體量較大、品種齊全的大型械企在招標時可取得較佳的戰略優勢，報價時進可攻退可守。我們認為，高值耗材在招標談判時能做到低價優質，且前期做好對醫生及專家服務的公司，可在高值耗材帶量採購中勝出，建議關注樂普醫療(300003.SZ)。



中國銀河國際研究部

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