王昕媛：高值醫用耗材改革影響大

七月底，國務院辦公廳印發治理高值醫用耗材改革方案，我們認為本次政策翹首期盼、且政策如預期的，是內地醫藥醫療改革進入深水區代表性政策。高值耗材實行醫保準入、醫保目錄動態調整，且完善分類、集中採購、量價掛鈎，有助促進市場競爭，但是鑑於高值耗材本身的醫用特性及屬性，將對相關器械公司長遠帶來深遠影響。



就最新政策內容來看，主要關註3方面。



首先，完善價格形成機制，降低高值醫用耗材虛高價格。以單價和資源消耗佔比相對較高的高值醫用耗材作為重點治理對象；統一全國醫保高值醫用耗材分類與編碼，建立價格監測和集中採購管理平台；實行醫保準入和目錄動態調整，逐步實施醫保準入價格談判，建立產品企業報告制度；完善分類集中採購辦法，鼓勵醫療機構聯合開展帶量談判採購，積極探索跨省聯盟採購；取消醫用耗材加成，實施「零差率」銷售；研究制訂醫保支付政策，科學確定醫保支付標準並進行動態調整。



其次，規範醫療服務行為，嚴控高值醫用耗材不合理使用。嚴格醫療衞生行業管理責任落實，加強相關手術管理，完善醫療機構自我管理，加強醫保定點醫療機構服務行為管理，將高值醫用耗材使用情況納入醫保服務協議內容，完善智能審核，建立「黑名單」制度。



最後，健全監督管理機制，嚴肅查處違法違規行為。完善品質管理，嚴格上市前註冊審批，建立產品信息追溯體系和生產企業產品質量終身負責制；強化流通管理，公立醫療機構要建立配送遴選機制，鼓勵各地通過「兩票制」等方式減少流通環節；加強公立醫療機構黨風廉政建設，嚴格落實「一崗雙責」，強化部門聯動加大違紀違法行為查處力度。



我們判斷，在高值耗材未完成醫保標準化、質量標準化的前提下，大部分高值耗材品種不會像上一輪藥品帶量採購那樣激進降價。同時，零加成不會對行業有過大影響，因為藥品在2017年末取消15%加成後，不少省份已經連續取消耗材加成。但是，國家層面明確提出需加強高值耗材規範化管理，將單價和資源消耗佔比高的高值醫用耗材作為重點治理對象，將在2019年遞簽完成第一批重點治理清單。因此，預計將對目前醫保支付佔額比較高的如心臟支架會有一定衝擊，對微創醫療(00853)、樂普醫療(300003.SZ)有負面影響。



長遠來看，本次方案提出2020年底前完成醫療器械的統一編碼體系，我們認為，這可以簡化支付路徑，為未來醫保支付改革方案和時間表提供依據和參考。





國泰君安國際(投資諮詢部)聯席董事 王昕媛(作者為註冊持牌人士，本人及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益，持牌號碼：AQA458)



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