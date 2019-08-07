古勝：港股沽貨有先後次序

美國上周稱下月對中國新增關稅，中國就馬上放軟手腳，讓人仔「破七」，美國亦不甘示弱，立即將中國列入匯率操縱國，雙方拳來腳往，貿易戰與貨幣戰雙邊進行，對環球經濟影響有幾大真係冇人知，不過變成持久戰的機會率上升，睇怕港股都唔會有運行。



事實上，中資股佔港股比例咁大，在中國經濟增長持續下，以往成為撐起港股的主因。不過，有利必有弊，如今中美開打，中國經濟明年增長能否「保六」頓成疑問，加上人仔「破七」後，難免增加港股被重估的機會，都未計香港政治事件未見解決迹象的影響，故即使恒指周二(8月6日)即市跌幅收窄，惟從基本面分析，港股中線前景不容樂觀，反之每次反彈之時，其實都係趁高沽貨的機會。



咁邊類股份一定要先沽為妙？睇番上述因素，重人仔資產、受貿易戰影響最大的板塊要最先沽，受香港政治事件影響的板塊為次，最後就係民生股。前者方面，好似內房股、中資航空股、手機設備股、中資金融股等，都係首要沽出板塊，因為受影響程度較大。



至於本地地產股方面，雖然近期沽壓較大，但始終有美國減息因素，以及受樓市剛性需求，且以未來幾年樓宇供應唔多之因素支撐，急跌一輪後，短期內再急跌機會反而不大(要注意只是不急跌，並不代表不會慢慢落)。



最後，好似民生消費股如飲飲食食及低價消費股如快餐股等，受香港經濟前景轉淡因素影響，反而有機會有驚喜，大家樂(00341)、大快活(00052)及維他奶(00345)等一眾股份，股價短期雖然跟隨大市受壓，不過未來跌勢未必會太急，沽貨可以等反彈先出手，唔需要賤價賣貨。



當然，如果手上仍持藍籌重磅股，如騰訊(00700)、建行(00939)及中移(00941)等，尤其是重倉者，則應逢高沽出為妙，因為指數中線唔多樂觀，相關藍籌股都唔會有運行，所以就算唔全部沽出，都要減磅一半以上，以降風險。



東方產經專欄作者 古勝

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