姚遷：人幣「破七」未見群起追沽

8月1日，美國威脅對中國3,000億美元輸美商品加徵關稅，全球貿易摩擦再度升級，受到周邊市場下跌的影響，近日亞太股市普遍承壓而紛紛跳水。在全球貿易局勢再度趨於緊張，以及聯儲局被動加息引起資本流入新興市場的步伐放緩的雙重壓力下，人民幣匯率也下跌至「7算」水平。



截至北京時間8月5日晚上九時，境內在岸人民幣兌美元匯率(CNY)徘徊在7.0360附近，較前一個交易日下跌了955個基點，境外離岸人民幣兌美元匯率(CNH)就徘徊在7.0862附近，比前一日下跌1,156個基點，雙雙跌破「7算」的整數關口，並觸及2015年匯改以來的新低。影響所及，A股及港股就繼續下跌。



8月5日晚，人行行長易綱指出，無論是從中國經濟的基本面，還是從市場供求平衡來看，目前的人民幣匯率都處於合適的水準。雖然近期人民幣匯率受到外部不確定性因素的影響而有所波動，但他對人民幣繼續作為強勢貨幣充滿信心。人民銀行完全有經驗、有能力維護外匯市場平穩運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平的基本穩定。



不過，在8月5日早盤境內外人民幣雙雙創下日內新低後，外匯市場反而趨於平靜。在當天大部分交易時段內，在岸人民幣匯率基本上在7.03至7.04之間窄幅波動，而離岸人民幣匯率則在7.06至7.08之間波動。



外匯交易員指出，一方面投機沽空資本開始忌憚央行干預而不敢興風作浪，另一方面金融機構也在等待央行給予新的信號，再決定是否大舉「抄底」人民幣匯率。目前多空雙方的博弈似乎進入了新的微妙平衡。



值得注意的是，在人民幣匯率「破七」之後，大多數海外大型投資機構似乎並未加入沽空人民幣的陣營，這對A股和H股應該是好消息。



但近日美元與人民幣雙雙回調，的確給全球大型投資機構的人民幣匯率風險對沖操作構成新的挑戰。以往他們主要是通過遠期外匯掉期交易鎖定持有人民幣債券股票資產的美元兌換人民幣的匯兌成本，如果人民幣兌美元持續下跌，上述遠期外匯掉期交易策略可能會面對套保虧損的窘境。而一旦匯率風險對沖成本大增，可能會影響到海外機構增持人民幣債券和股票的步伐。



不過相比於匯率風險對沖操作成本增加，海外投資機構更關注的，還是當前中國經濟增長基本面能否持續好轉，以及相關部門是否會推出新的刺激經濟措施「抵銷」全球貿易局勢緊張所帶來的負面衝擊。



值得注意的是，在人民幣匯率「破七」後，央行相關人士表示，人民幣「破七」是受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期等影響。但人民幣對一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這只不過是反映了市場供求和國際匯市的波動。



中資基金經理 姚遷(作者為註冊持牌人士)



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