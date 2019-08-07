沈振盈：港股慘變金融戰磨心

8月份首周，繼續延續着7月尾的跌浪，指數在短短4日之內，下跌近1,800點，若以昨日最低位計，更跌逾2,300點。市況急轉直下，主因在於本地的政治衝擊，以及中美關係進一步惡化。



自上周中美談判沒有結果後，中國態度強硬，取消向美國訂購大豆。特朗普老羞成怒，要在9月向中國餘下的3,000億美元入口貨徵收10%關稅。接着人民幣急速貶值，星期一的美元兌人民幣在岸價，開出7算樓上，即時震散港股，恒指跌至26,100點水平。到了周二，美國將中國列為外匯操縱國，再令港股進一步震盪，低開近700點。



此刻的港股風雨飄搖，內外夾擊。既受內部本身的政治及經濟問題困擾，又受到外圍因素的衝擊。中美關係惡化，香港已成為雙方金融戰的夾心人，聯繫匯率將再現被衝擊的危機。人民幣匯價下破七算，其實配合筆者一直的預期。而中美貿易戰的狀況，亦跟筆者一直的估計一様，中國的策略開始反客為主，在自己的底線方面，一吋也不能讓。



故此，港股的大跌，也是必然的結果。事到如今，大家應該已完全明白，為何1至3月的升市，筆者仍然堅持這並不是牛市重臨的看法，也不斷強調，並非長線投資者入市的時候。而「現金為王」、黃金對沖港元及美元，是最安全的資產配置。誰道「未見過有人揸黃金會發達」？眼光短淺，沒有宏觀視野之輩，根本未夠班！



訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)



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