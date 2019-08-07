陳錦興：華能國際盈利能力改善

受外圍及本地因素衝擊，港股近日急挫，短期或有技術性反彈，惟幅度應有限。資金取態將持續保守。華能國際(00902)過去一年股價走勢屬有波幅而無升幅，主要是前兩年業績差勁。然而，剛公布的中期業績，盈利大幅增長，主要受惠燃煤價格走低，現價市帳率約0.7倍，加上盈利復甦，股價走勢有望走出低迷。



華能截至6月止六個月中期業績，營業收入836.03億人民幣(下同)，按年增加1.5%。錄得純利34.42億元，增長98.8%，每股收益20分，不派中期息。上半年，燃料成本473.18億元，下降8.3%。境內燃料成本減少48.8億元，主要因為燃料價格下降。



雖然上半年在內地的售電量下跌，令境內收入下跌，但其海外業務卻有不俗表現。新加坡業務營業收入同比增加9.87億元。巴基斯坦項目去年底併表，2019年上半年營業收入25.18億元。此外，其聯營及合營公司投資收益按年增加近倍至7.39億元，主要原因是深圳能源、海南省核電公司等淨利潤增加。



華能管理層預期內地煤價在下半年仍屬平穩偏淡，將繼續對公司的盈利表現有利。若下半年盈利情況與中期相近，華能盈利水平將可靠近2016年水平。現價約為市帳率0.7倍及市盈率10倍，盈利能力改善也有望提高派息，預期股價在現水平具支持，建議4.45港元吸納，目標價5.10港元，跌穿4.2港元止蝕。



英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)



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