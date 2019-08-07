鄺民彬：半導體行業前景轉淡

美國宣布將中國列為滙率操縱國，加上人民幣周一跌穿「七算」，港股周二(6日)早段一度瀉逾700點。惟隨着人民幣回升，恒指跌幅大幅收窄至175點，報25,976點。國指跌69點至10,012點。大市成交額為1,226億元。市場憂慮貿易戰延伸至金融戰，內銀股受壓，建行(00939)及工行(01398)跌1至1.2%。貿易戰升溫，手機設備股向下，瑞聲(02018)及舜宇(02382)跌1.8至2.2%。



中美貿易關係再次惡化，避險情緒升溫，金價周一創下逾6年新高，逼近1,460美元。若然中美關稅戰升級，將會增加環球經濟衰退風險。為了穩定經濟，預計主要央行維持寬鬆貨幣政策，低息環境利好金價走勢。



事實上，央行上半年頻頻增持黃金，以應對政治風險及經濟不明朗因素。根據世界黃金協會資料顯示，全球央行今年第2季購買224.4噸黃金，上半年累計購買374噸，較去年上半年的238噸升57%，為2000年以來同期最高。央行與日俱增的黃金需求亦支持金價長線向好，投資者於波動市中可考慮逢低吸納金礦股。



另一方面，半導體產業協會公布，今年第2季全球晶片銷售額按年減少16.8%至982億美元，為連續三季負增長。然而，近期國際半導體企業德州儀器及台積電對下半年業績指引樂觀，使市場對行業前景稍稍改觀，並憧憬下半年半導體需求回暖。不過，中美貿易戰局勢急劇轉差，為行業復甦進程添變數，短期利淡半導體相關股份股價表現。



展望後市，美國將中國列為匯率操縱國，而中國亦停購美國農產品，市場關注貿易戰惡化對中美經濟的後續影響。人民幣匯價走勢未明，市場憂慮其貶值幅度，利淡中資股表現，初步支持位在25,500點。另外，市場關注內地本周將會公布一系列經濟數據，如7月進出口及通脹數據等。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)



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