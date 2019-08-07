鄭勤龍：「貴人之兆」有利短線反彈

港股近日在受到內外不利因素的雙重夾擊下，恒指在一周內曾一度下跌將近二千點，相信上周《火風鼎》的卦象已初步完成，由於「鼎」卦為先破壞後建設的卦，因此不排除恒指在短時間內即將出現反彈的勢頭。



從卦象顯示，恒指走勢現正處於《水山蹇》變《雷地豫》之中，「蹇」卦的卦辭為「蹇，利西南，不利東北，利見大人，貞吉。」



「西南」是玄學常用作釐定時間點的密碼，特別有利8月的走勢，而「利見大人」亦有貴人之兆，因此有利港股短線反彈。然而由於「蹇」卦為跛足之象，引伸為難以前進之意，所以反彈的幅度未必會很大。



「豫」通「預」，有預防性的含意。因此「豫」卦亦給予我們應在恒指反彈時慎防會再度回落的準備。



近日人民幣匯率大幅下跌，不但會影響部分本港中資股的企業盈利，而且亦會增加美國再度加徵中國額外關稅的可能。而且日前美國已趁勢宣布將中國列為匯率操縱國，藉此為一年後可禁止中國獲取美國海外私人投資公司的融資以及將中國排除在美國政府採購供應地之外，可見中美之戰短期內仍然會十分反覆。



加上本港近日的政治亂局等不利消息影響下，香港的經濟就如跛了足一般舉步難行，因此不排除恒指或要形成了雙底格局之後才有力挑戰更高的水平，因為「雙底」格局亦等同「蹇」卦的足傷痊愈之象也。



玄學金融家 鄭勤龍



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