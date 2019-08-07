美股收市：跌市後反彈！道指漲逾300點　

美國股市遭遇年內最大單日跌幅後，周二(8月6日)出現反彈。道指收報26,029點，升311點或1.21%；標指收報2,881點，升37點或1.3%；納指收報7,833點，升107點或1.39%。



周一跌幅較大的蘋果公司、美光科技和Nike，股價於周二分別回升1.89%、1.62%和2.95%。



美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美國仍計劃在9月份接待中國談判代表，但中國必須做出讓步，以防止實施更嚴厲的美國關稅。他又指，美國在貿易爭端中處於優勢地位，因為美國經濟非常強勁。



展望後市，The Sevens Report創辦人Tom Essaye指出，如果股市要回復平靜，中美貿易談判需維持穩定。反之，如果中美貿易戰升溫，股市恐承受進一步回調，即使聯儲局減息亦無以為繼。



SunTrust Private Wealth首席市場策略師Keith Lerner警告，考慮到目前中美貿易關係，股市在本月恐怕要繼續下跌。



他續說，股市調整普遍維持一個月至一個半月，美股下跌目前僅維持了7日，相信仍有一段時間下跌；至於市場波動料會持續，「新聞標題」或將主要大市表現。



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