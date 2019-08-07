【市前重點睇】美股反彈逾1%　油價續受壓

●美匯指數報97.58；圓匯企106.3；歐元兌美元報1.120；英鎊報1.121。港匯報7.8482。離岸人民幣續在7.0水平。金價連升3日，最新報1,473美元；油價回落，布油陷入熊市區間。道指期貨偏軟。中國將公布7月份外儲數據。



●道指收報26,029點，升311點或1.21%；標指收報2,881點，升37點或1.3%；納指收報7,833點，升107點或1.39%。https://bit.ly/2KttYd3



●美國白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美國仍計劃在9月份接待中國談判代表，但中國必須作出讓步，以防止實施更嚴厲的美國關稅。

-白宮貿易顧問納瓦羅表示，中國政府維穩人民幣匯率，說明將中國列為匯率操縱國的行動正取得成效。

-美國總統特朗普暗示，如果貿易糾紛持續下去，可能在目前已宣布的280億美元之外撥付更多農業援助。



●人民銀行與部分在華出口外企舉行座談會，央行官員稱未來人民幣不會大幅貶值；企業正常的美元買賣需求不受影響。



●紐約期油收報每桶53.63美元，跌1.06美元或1.94%；布蘭特期油收報每桶58.94美元，跌0.87美元或1.45%，盤中低見58.81美元，自4月高位累跌超過22%，陷入技術性熊市區間。



●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報25,904點，跌72點。



●即月恒生指數夜期收報25,870點，跌101點，低水106點，成交46,665張。



●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德預計今年只會再減息1次，並表示決策者已經採取措施應對貿易戰的不確定性。



●美國10年期國債孳息率下跌0.52個點子，報1.7023厘。



●紐約期金收報每安士1,484.2美元，升7.7美元或0.5%，續創自2013年以來收市新高，並連升3日。



●英國富時100指數收報7,171點，跌52點或0.72%；法國CAC指數收報5,234點，跌6點或0.13%；德國DAX指數收報11,567點，跌90點或0.78%。https://bit.ly/2Kl81hq



●根據周二解封的美國上訴法庭意見，美國正調查涉及3家大型中資銀行的數億美元金融交易，據稱安關交易是在幫助北韓的核武計劃集資。



●意大利副總理Salvini表示，如果要達到承諾的投資和減稅，政府將無法把預算赤字控制在2%以下。



●滙豐控股臨時行政總裁祈耀年要求管理人員加快執行速度，減少流程並採取更多行動。



●消息指，中國官員表示，如果印度因美國的壓力而封鎖華為，可能會對有涉及在華業務的印度公司實施反向制裁。

-華為指稱Flex Ltd非法扣留價值約4億元人民幣的商品，要求賠償。



●上海自貿區臨港新片區將探索資本自由流入流出和自由兌換；新片區將放寬買樓限制，並獲超過千億元人民幣專項發展資金支持。



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