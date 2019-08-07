【股民熱話】中美貿戰不斷升級　最壞情況係點？

呢兩個月，香港人好似發緊場噩夢！在內，政府在不適當的時候提出一條不必要的修例，引發社會動盪，人心惶惶，且應付危機束手無策，造成社會嚴重撕裂，爛局唔知點收科。在外，中美貿易戰升級，不願意見到的場面，如人民幣貶值、匯率操縱國，正密集式展現在股民眼前。長此下去，最壞的情況，到底會點？



在內，最壞的情況係點，股民談話間還是點到即止，皆因大家心裏清楚答案，也是萬般不願見到，希望政府能切實改變作風，盡快化解危機。



在外，中美貿易談判至此，並無寸進，美國宣布9月起向3,000億美元進口中國商品加徵關稅，中國隨即放手讓人民幣貶值，繼而是美國宣布列中國為匯率操縱國，中國亦表示停購美國農產品。至此，中國多番強調美國須取消所有關稅的要求達不到，而美國多番重申中國須大量購買美國農產品的要求亦未對現，一拍兩散是遲早的事。



接下來的發展，有兩個可能性。第一，9月美國新一輪關稅措施生效前，雙方大晒冷過後，都知道寧雙贏莫雙輸，故釋出最大善意，返回談判桌，人民幣止貶，美國檢討是否執行新關稅措施，發展沒有進一步惡化。



第二個可能性，是9月前中美雙方都不退讓，9月美國如期向3,000億美元中國商品加徵一成關稅，更甚是年底前可能會將3,000億美元中國商品稅率上調至25%，即向所有5,500億美元中國商品全數徵收25%，此舉不但令中國經濟受傷更深，美國經濟亦會因進口商品價格大幅上升而備受影響。美國會繼續減息挺經濟，中國亦會繼續放水催谷內需，但各大央行再次實施量化寬鬆貨幣政策刺激經濟的效用只會一次比一次細，也許不到一年全球經濟就會進入衰退期。



當然，貿易戰、科技戰、金融戰，始終係限於斯文人的矛盾，衰極有個譜。更令人擔憂的是，在民族主義升溫之下，戰爭的種子得到成長的機會，這是全球不能容忍的痛。未來北韓的動向可能是戰爭的開端，必須高度關注。



總不希望未來會出現後者的情景，畢竟傾巢之下沒有完卵。揸現金未必最保險，風高浪急，也許得買些黃金傍身。



東方產經專欄作者帥哥

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

