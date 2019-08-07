內外交困！大摩再降恒指目標至24400點

因應局勢轉變，摩根士丹利將2020年6月恒生指數基本目標由28,000點，進一步下調至24,400點，即較周二(6日)收市位有6%下行空間；最熊則低見17,630點。國企指數基本目標9,700點，最熊料見7,240點。



該行稱，美國日前公布9月起向餘下3,000億美元中國進口商品加徵10%關稅；人民幣兌美元跌穿七算；美國將中國列為匯率操縱國；中國暫停新購買美國農產品；香港政局持續不穩等因素，均為中、港經濟帶來下行風險。



報告又指，人民幣轉弱或為企業盈利帶來負面影響，認為以港元計價的中國/香港股票指數中未來數個月有機會進一步向下。在基本情況下，預期2019年恒指每股盈利增長不足2%，遠低於市場預測的10%增長。該行繼續採取防守性策略，建議留意基建/公用股和金礦股。



事實上，大摩年內已再三度下調恒指目標，在5月中時，將恒指明年中目標由31,900點降至30,800點。事隔半個月後，該行又因應中美貿易戰升溫，調低各個市場的指數目標，當中，恒指明年6月底的目標由30,800點下調9%至28,000點。



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