全球經貿戰：多家大行降人民幣預測　恐貶值至7.5

美國將中國列為匯率操縱國後，多家大行下調人民幣兌美元預測，其中，瑞銀不排除人民幣兌每美元在3至6個月內觸及7.3；摩根大通料明年中見7.4；紐約梅隆銀行估計有機會跌至7.5，或引發更大規模貨幣戰。



瑞銀財富管理全球首席投資官Mark Haefele的團隊發報告，將3個月和6個月的人民幣兌美元預測調整至7.2，不排除在這段時間內人民幣兌美元觸及7.3。該行在6月上旬預測人民幣於3個月內破7，但料不會在這個水平維持太久，而是在6至12個月反彈至6.7至6.8，主要是預期中美在年底前達成貿易協議。



瑞銀認為，人民幣在周一(5日)大跌是反映經濟基本因素惡化和貿易戰升級，並非展開競爭性貶值；在內外壓力下，一味捍衞7的心理防線對中國決策層構成道德風險，置之不理只會與日俱增。瑞銀稱，美國總統特朗普威脅加徵的關稅還未落地，基準預測仍然是中美會在一波三折中於年底達成貿易停火。



另外，據摩根大通分析師朱海斌的團隊的最新報告，將今年底人民幣兌美元匯價預測由7.1下調至7.35；將9月份預測由7.05降至7.2；預計人民幣到2020年中達7.4。該行指，匯率操縱國標籤或導致中美對抗進入新階段，進一步的風險應納入展望，美元兌人民幣的走向將取決於中美的行動。



此外，紐約梅隆銀行策略師Lale Akoner預計人民幣將會貶值，因中美貿易戰已顯著升級；如果特朗普政府對其他中國商品加徵25%的關稅，將增加爆發更大規模貨幣戰的風險，人民幣兌美元可能會貶值至7.5元。



她說，如果其他國家、尤其是亞洲國家將本幣貶值或推動貶值，以彌補出口的損失，全球經濟將面臨更大的貨幣戰風險。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。