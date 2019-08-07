【即市分析】手機設備股再成重災區

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰愈打愈烈，美國上周宣告9月要對中國商品新增關稅後，中國人民幣即刻「破七」，美國又快快手將中國列入匯率操縱國，中美雙方在貿易戰與貨幣戰場開打，睇見到心驚，至於部分板塊就再次成為受害者，手機設備股就係實例。



睇番美國早前重新放生華為，曾為板塊注入活力，但好景不常，如今中美重新開戰，加上按過往經歷，蘋果公司新手機都會在9月舉行發布會，此前手機設備股隨時成為貿易戰的犧牲品。



睇番瑞聲科技(02018)股價近幾個月橫行為主，惟8月2日失守40元關後跌勢轉急，MACD熊叉開始擴闊，走勢利淡，加上股價早前橫行已久，如今破位而落，未來下跌空間可以很大，不宜博反彈。



至於另一藍籌舜宇光學(02382)則於下周公布中期業績，早前大行美銀美林就發表報告，預期舜宇光學在收益率改善及高端鏡頭模組產量提升下，上半年毛利率料為17.3%，較預期為佳。該行又輕微調升對舜宇今年至2021年的每股盈利預測2%，以反映較佳之毛利前景，重申其「買入」投資評級，並將目標價上調至110元。



走勢上，該股已跌穿多條主要平均線，14日RSI為38未進入超賣區，MACD熊叉持續擴闊，走勢利淡，短期或進一上下試前低位65.15元支持，上方阻力位睇250日線約85元。

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