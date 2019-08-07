新西蘭央行意外減息0.5厘　減幅超預期

新西蘭央行委員會一致同意減息0.5厘，基準利率由1.5厘下調至歷史低位的1厘，超出市場預期減息0.25厘。央行並預期有機會再減息0.25厘。



央行指，過去1年國內生產總值(GDP)增長放緩，經濟增長的阻力正增加，在欠缺額外貨幣刺激措施下，就業和通脹可能會低於目標；是次行動反映央行一直致力於確保通脹達到目標，料通脹將在2021年第4季度達到2%，就業仍在可持續水平。



新西蘭央行指，2018年企業信心低迷抑制商業投資，料至2019年中的企業信心仍持續疲軟，全球經濟增長面臨更大程度或更長時間放緩的風險，不確定性加劇，將令投資減少。



減息消息公布後，新西蘭元隨即下挫，兌美元一度跌1.2%至0.6446美元；新西蘭10年期國債孳息率跌9點子，至1.213厘。





【全球減息潮已展開？】

面對貿易戰的衝擊，全球經濟增長放緩，多國已陸續展開新一輪減息潮。早於7月份，南韓及印尼已率先出手，齊齊減息0.25厘。南韓央行將利率由1.75厘降至1.5厘，是2016年以來首次減息；而印尼則將利率由6厘下調至5.75厘，乃近兩年來首次減息。同月，烏克蘭及南非亦進行了減息的行動。



踏入8月份，美國聯儲局於香港時間上周四(1日)凌晨宣布10年來首次減息，減幅0.25厘，聯邦基金利率目標區間降至2至2.25厘。同日，巴西央行亦大幅減息半厘，指標利率降至6%的紀錄低位。至於澳洲央行於6月和7月已兩度減息，周二(6日)雖然決議維持現金利率於1%不變，但直言會保留進一步寬鬆的空間。



本周仍有至少四家央行公布議息結果，印度及泰國央行將於日內(7日)揭曉，菲律賓則於周四(8日)公布利率決議。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。