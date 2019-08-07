【高盛推介】港股曾跌逾200點　嚴選恒指輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：美股反彈，道指更重上26,000點。市場繼續注視中美貿易戰發展。



恒指昨日(6日)失守26,000點關，收市跌175點；今早高開後下跌，現報25,462點，跌逾210點或0.8%。



觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金繼續部署牛證及沽出熊證。當中牛證錄得約7,450萬港元資金流入，而熊證則錄得約4,500萬元資金流出。



由於恒指在過去數日波動性大，投資者如計劃部署牛熊證時，宜重新審視產品的條款。



熊證方面，今日(7日)有新一批最貼價的熊證上市，收回價為27,834點，可提供較佳槓桿。投資者可留意當中的恒指熊(52105)。



恒指熊(52105)收回價27,834點，行使價27,934點，換股比率10,000，槓桿比率11.9倍，新上市最貼價熊證。



牛證方面，現時市場最貼價的一批產品收回價在25,400點之下，與現價有約600點差距。投資者如計劃部署，可留意恒指牛(68438)。以及可留意收回價稍遠一點，與現價有約700點差距的恒指牛(63858)。



恒指牛(68438)收回價25,358點，行使價25,258點，換股比率10,000，槓桿比率41.1倍，高槓桿近牛。



恒指牛(63858)收回價25,258點，行使價25,158點，換股比率10,000，槓桿比率35.5倍，高槓桿較近牛。



高盛恒指牛熊證及認股證條款：

恒指牛(68438)收回價25,358點，行使價25,258點，槓桿比率41.1倍。



恒指牛(63858)收回價25,258點，行使價25,158點，槓桿比率35.5倍。



恒指牛(60700)收回價25,158點，行使價25,058點，槓桿比率32.4倍。



恒指熊(52106)收回價27,938點，行使價28,038點，槓桿比率11.1倍。



恒指熊(52105)收回價27,834點，行使價27,934點，槓桿比率11.9倍。



恒指購(24881)行使價26.628點，到期日2019年09月27日， 實際槓桿20.0倍。



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