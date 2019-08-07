港股格局：沈慶洪指26671點成關鍵

騰祺基金管理投資管理董事沈慶洪表示，港股周二(6日)早段進入「非常超賣」的情況，9天RSI回落至7，恒指由低位反彈不少，相信大市周三(7日)未必會跟隨隔晚美股做好。



他認為大市目前仍受中美貿易關係惡化、中國被美國列入匯率操縱國，以及人民幣跌穿7算等因素困擾，即使人民銀行在港發行票據，對人民幣的支持僅屬短暫性，建議投資者短期留意恒指可否突破26,671點，若未能升穿，港股有機會繼續尋底。



板塊而言，沈認為近期國際金價持續強勢，更有機會上試每安士1,600美元水平，故投資者目前可留意黃金相關股份，如金礦股及黃金ETF等的走勢。



至於內銀股方面，內地擴大交易所債券市場參與現券交易的銀行範圍，預期政策短期影響將不太明顯，行業前景仍需視乎內地經濟而定，加上市場擔憂內地中小銀行財政出現緊張時，四大內銀或需出手協助，都令投資者對內銀股存在戒心，故現價回落仍不宜買入，若想作短炒的話，轉身亦要夠快！



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