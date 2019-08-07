【瑞通推介】港交所下周放榜　購沽證點揀？

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場繼續注視中美貿易戰發展，人民幣匯價跌勢喘穩，暫時減低市場恐慌，道指隔晚回升311點或1.2%，收報26,029點。



美國將中國列為匯率操縱國，恒指昨日(6日)最多曾瀉753點至25,397點，全日跌幅收窄至175點或0.7%，報25,976點，連跌5個交易日；今早窄幅爭持，暫未能企穩26,000點。



恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾9,400萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出近7,000萬元，反映投資者繼續累積好倉睇升。



昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,300至25,388點，而熊證街貨重貨區為收回價28,300至28,399點。



港交所公布，7月日均成交額按年跌23%至687億元，另集團將於下周三(14日)公布中期業績。港股近日捱沽，港交所跟隨急瀉，昨曾挫近4%低見238元，重返1月初水平，其後隨大市跌幅收窄，收市前一度重上245元，收跌1.2%，250天線失而復得。14日RSI處超賣水平，下跌時成交亦顯著增加。



港交所今早大致於242至245元水平徘徊，暫連跌6個交易日，期間累計跌約9%。昨有1.77億元北水淨流入港交所。輪證資金流方面，昨有逾1,200萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾420萬元淨流出。



少數沒有發盈喜的內險股平保昨最多跌近4%，低見85.8元，其後跌幅大為收窄，收市跌不足1%，今早繼續偏軟，於88元之下的水平徘徊，暫連跌六日。昨有逾1,000萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾330萬元淨流出。



美國下月對中國開徵的新一輪關稅將覆蓋電腦等消費品，受影響的聯想連跌4日後，昨先跌後回升，一度重上6元，結束連跌走勢；今早續於6元水平爭持，升幅逾1%。昨有66萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有34萬元淨流入。



中美貿易戰升溫，帶動市場避險需求增加，資金流入金市帶動金價升破6年高位，連帶金礦股亦一度向好。紫金礦業昨先升後回落，收跌近2%；今早回升逾2%，曾高見3.12元，並企於50天和100天線之上。昨有16萬元淨流入其好倉。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、中短期購(19836)行使價27,600點，2019年11月到期，實際槓桿15.9倍。



恒指貼價、中短期沽(19842)行使價25,400點，2019年12月到期，實際槓桿9.1倍。



港交貼價、中短期購(19553)行使價255元，2019年11月到期，實際槓桿10.6倍。



港交輕微價外、中短期沽(18817)行使價228元，2019年12月到期，實際槓桿8.4倍。



平保貼價、中短期購(19177)行使價91.88元，2019年12月到期，實際槓桿9.7倍。



平保輕微價外、中短期沽(13874)行使價82.88元，2019年12月到期，實際槓桿9.3倍。



聯想輕微價外、中年期購(20545)行使價6.88元，2020年3月到期，實際槓桿5.1倍。



紫金輕微價外、中年期購(20832)行使價3.4元，2020年2月到期，實際槓桿5倍。



友邦輕微價外、短期購(19276)行使價79.93元，2019年10月到期，實際槓桿11.2倍。



友邦貼價、短期沽(29702)行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿11.9倍。



騰訊貼價、中短期購(19176)行使價346元，2019年11月到期，實際槓桿8.1倍。



騰訊輕微價外、中短期沽(19175)行使價314.8元，2019年11月到期，實際槓桿7.8倍。



比迪價外、中短期購(19235)行使價53.8元，2019年12月到期，實際槓桿6.9倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(68405)收回價25,210點，槓桿比率37.5倍。

騰訊牛證(66534)收回價326.1元，槓桿比率18.8倍。

港交牛證(66034)收回價234.1元，槓桿比率21.3倍。

匯豐牛證(57648)收回價57.1元，槓桿比率15.4倍。

鐵塔牛證(69227)收回價1.78元，槓桿比率6.8倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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