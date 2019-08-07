【午市重點睇】日圓上揚　金價衝高見1490美元

●在亞洲市，美匯指數企97.5。新西蘭減息，新西蘭兌美元低見逾3年半新低的0.6378；歐元報1.121；英鎊弱企1.216。港匯守7.8399。在岸、離岸人民幣續徘徊7.0水平。市場避險情緒仍在，圓匯高見105.93；金價一度衝上1,490美元。布油回軟至58.88美元，紐油低見53.15美元。道指期貨跌126點。中國將公布7月份外儲數據。



●恒生指數半日跌97點或0.37%，報25,879點，地產股續挫。https://bit.ly/2YKXgc9

-內外交困！大摩再降恒指目標至24,400點。https://bit.ly/2KkINjd

-滙豐祈耀年：重點應放在增長，中港戰略不變。

-港股格局：沈慶洪指26,671點成關鍵。

-異動板塊：金礦股繼續強勢，招金再升6%。



●【即市分析】

-手機設備股再成重災區。https://bit.ly/2KzwL4B



●A股快報：滬深三大指數半日收市個別發展。https://bit.ly/2MJTgq3



●亞洲股市：日股中段挫約百點。https://bit.ly/2GS0gNJ



●公司業績：

-融信中國半年多賺近30%，不派中期息。

-保利協鑫半年轉蝕9.97億人民幣，不派中期息。



●港元拆息︰1個月期穿2厘，回落至1.95厘。



●全球經貿戰：多家大行降人民幣預測，恐貶值至7.5。

-人民幣兌每美元中間價為6.9996，下調313點子。



●人行不開展逆回購操作。



●新西蘭央行意外減息0.5厘，減幅超預期。https://bit.ly/2Kuq8Af



●樓王有價！沙田第一城大單位傳破紀錄1,350萬元沽。https://bit.ly/2OH8rTu



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其他精彩新聞：【股民熱話】中美貿戰不斷升級 最壞情況係點？

https://bit.ly/2yOjQ97



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