大酒店上半年純利大跌近60%　中期息4仙

香港上海大酒店(00045)公布截至2019年6月30日止半年業績，股東應佔溢利2.54億港元，按年跌59.68%，每股基本盈利0.16元，中期息減至4仙。



集團行政總裁郭敬文於業績中指，展望未來，全球局勢有欠明朗，而公司業務所在的部分地區(包括香港市場)亦面臨地緣政治不穩；憂慮政局不明或會影響業績表現，尤以香港地區為甚，因集團有一定的收入比例源自香港。



另外，公司公布第2季營運數據，集團半島酒店香港的出租率降至61%；其他亞洲地區輕微回落至71%；美國及歐洲則升至77%。



期內，半島酒店香港平均房租減至5,396元；其他亞洲地區、美國及歐洲均錄得升幅，分別升至2,996元及5,928元。



至於半島酒店香港平均可出租客房收入亦跌至3,392元；其他亞洲地區、美國及歐洲各自升至2,134元及4,565元。



－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

