【大行報告】花旗續籲買騰訊　微降目標價

花旗發表研究報告，將騰訊控股(00700)目標價由448港元降至441元，主要基於對其2020年每股盈利預測由14.938元降至14.69元，維持其「買入」評級以及首選股地位，建議投資者應留意次季以外的數據，例如遊戲業務收入、企業採用騰訊雲解決方案及其他金融科技服務的增長前景。



集團將於8月14日收市後公布業績，鑑於宏觀環境充滿挑戰，該行估計其第二季廣告收入增長將進一步受廣告預算削減及監管因素等拖累，而次季新遊戲推出勢頭較首季強，惟受季節性弱勢及《和平精英》周期較長所影響，部分收入或會延至稍後的季度入帳。不過，該行仍相信按年的增長及數據將更能反映實際的遊戲行業前景，而新遊戲獲批亦可帶動下半年的增長。



另外，該行下調對騰訊2019至2021年收入及每股盈利預測，亦將次季手遊及線上廣告收入預測分別降4.7%及4.5%，目前預計次季收入為896億元人民幣，按年升21.6%，而按非通用會計準則(non-GAAP)計算盈利則按年升12.9%至223億元人民幣。



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