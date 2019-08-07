【高盛推介】騰訊曾重上340元　牛熊購沽證選擇

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(6日)最低見328.2港元，為近兩個月低位，收市跌約1%；今早則曾重上340元。



騰訊將於下周三(14日)公布今年第二季業績，券商預期，期內收入達942億元人民幣，按年升27.8%。非通用會計準則下純利達231億元人民幣，按年升16.9%。



觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1.23億元，為同期最多資金流入的個股相關資產。認沽證於過去3個交易日皆錄得資金流出，當中昨日有約690萬元。



另一方面，牛熊證情況相若，牛證於過去5個交易日皆錄得資金流入，當中昨日有約2,780萬元。而熊證於昨日則錄得約1,450萬元資金流出。



投資者如計劃部署認購證，高槓桿的選擇可留意價外幅度約5%的騰訊購(19503)，所提供的槓桿超過16倍。貼價的選擇可留意價外幅度約2%，年期約3個月的騰訊購(19414)。



騰訊購(19503)行使價356.08元，2019年09月18日到期，實際槓桿16.2倍，行使價335至360元間、一個月期以上產品中，槓桿最高。



騰訊購(19414)行使價346.08元，2019年11月19日到期，實際槓桿8.6倍，貼價兼高槓桿。



投資者如計劃部署認沽證，可留意價外幅度約7%，年期約4個月的騰訊沽(19236)。



騰訊沽(19236)行使價314.8元，2019年11月26日到期，實際槓桿8.5倍，8隻類近條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署牛證，可留意現時市場上槓桿最高的騰訊牛(57400)，收回價與現價有約8.6元差距。以及可留意收回價稍遠一點的騰訊牛(65195)。另一方面，現時市場上的最貼價熊證收回價在370元之上，投資者如計劃，可留意當中較貼價的騰訊熊(51837)。



騰訊牛(57400)收回價328.18元，行使價325.68元，換股比率100，槓桿比率22.4倍，市場上槓桿最高牛證。



騰訊牛(65195)收回價324.18元，行使價321.68元，換股比率100，槓桿比率17.3倍，相近收回價牛證中低街最低。



騰訊熊(51837)收回價374.88元，行使價377.38元，換股比率100，槓桿比率8.9倍，首三高槓桿熊證之一。



高盛騰訊認股證及牛熊證條款：

騰訊購(19503)行使價356.08元，到期日2019年09月18日，實際槓桿16.2倍。



騰訊購(19414)行使價346.08元，到期日2019年11月19日，實際槓桿8.6倍。



騰訊沽(19236)行使價314.8元，到期日2019年11月26日，實際槓桿8.5倍。



騰訊牛(57400)收回價328.18元，行使價325.68元，槓桿比率22.4倍。



騰訊牛(65195)收回價324.18元，行使價321.68元，槓桿比率17.3倍。



騰訊熊(51837)收回價374.88元，行使價377.38元，槓桿比率8.9倍。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



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