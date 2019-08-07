中電績後獲多間大行唱好　股價彈逾2%

中電控股(00002)日前公布上半年盈轉虧蝕9.07億港元，股價周二(6日)創出81元的52周新低後觸底回升，今早彈勢持續，現升逆市升2.4%報84.6元，成交額暫錄得逾4.2億元。



績後多間大行發表報告，其中花旗認為美國聯儲局或繼續減息，按過往軌跡，香港公用股與美債息率走勢關係度達68%，料有助推高中電估值，故將其評級由「中性」升至「買入」，目標價由91.5元上調至93元。



該行又指，中電上半年營運盈利達66%，當中香港准許的2019至2033年資產回報率達8%，反映本地業務增長穩定。另外，來自澳洲的利潤拖累上半年表現，但相信下半年將有改善，預計相關業務下半年較上半年有27%增長。



報告又稱，中電上半年派息按年升3.3%至1.22元，相信隨着香港業務利潤增加，股息應可繼續上升，而負債比率僅為28.1%，幾乎是過去5年最低水平。



大和報告亦指，中電中期經調整淨利潤優於該行預期，予其「持有」評級，目標價84元。



該行指，隨着集團繼續通過529億元的5年發展計劃，擴大資產基礎，預計香港業務的盈利將在2020及2021年恢復增長。同時管理層亦表明，有信心維持資產負債表健康，以及維持股息的趨勢。



至於野村報告則指，中電中期業績與其盈警相符，有信心該公司可以維持穩定派息，但預料疲弱的盈利將令下半年提升派息空間受限，故將其目標價由93.9元降至85.4元，評級維持「中性」。



該行表示，雖然中電香港以外的市場面對挑戰，但受惠於自由現金流具可持續性，相信公司仍有能力維持穩定派息，預期集團2018年至2021年的派息年均複合增長率為3%。



報告指，中電股價經近期調整，2019年股息率料為3.8%，意味與美國十年期國債收益率的差距達約200點子，接近自1998年以來的歷史高位，料只要沒有可預見的宏觀經濟大事件，其現時估值將獲強力支持。



此外，績後美銀美林亦升中電目標價至106元，維持「買入」評級。滙豐研究則下調其目標價至86元，評級「持有」。



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