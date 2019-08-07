樓價UPDATES︰維景灣畔海景戶降價40萬易主

市況轉靜，二手業主加大議幅。將軍澳維景灣畔兩房海景單位，減價40萬港元，以860萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●南區淺水灣華景園3座低層B室，實用面積約1,239方呎，套三房連工作間及儲物室間隔，望海景，獲租客以65,000元承租，實用呎租約52元，為屋苑本月至今首宗租賃成交。



●堅尼地城Imperial Kennedy中層E室，實用面積603方呎，兩房及多用途房間隔，望市景，以1,675萬元易手，實用呎價27,778元，原業主於2015年4月以1,389萬元買入，持貨4年，帳面獲利286萬元，升值21%。



●鰂魚涌君豪峰現有約110個租盤，平均實用呎租約65元，開放式單位呎租約70元，近日一個高層H室，實用面積290方呎，一房間隔，向西望山景，以18,000元租出，實用呎租62.1元。



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九龍區



●將軍澳維景灣畔6座低層E室，實用面積約515方呎，兩房間隔，望海景，7月以900萬元放售，減價40萬元或約4%，終以860萬元以交吉形式沽出，實用呎價約16,699元。



●將軍澳首都2座右翼中層A室，實用面積716方呎，套三房間隔，另設儲物房，剛以915萬元成交，實用呎價12,779元。



●旺角安康大廈低層D室，實用面積約238方呎，兩房間隔，原叫價438萬元，減價24萬元或5%，以414萬元沽出，實用呎價約17,395元，原業主於2012年5月，以約199萬元購入單位，持貨7年，帳面獲利215萬元，升值逾1倍。



●九龍站凱旋門觀星閣高層C室，實用面積1,098方呎，套四房間隔，另設工人套房，獲買家斥資5,400萬元承接，實用呎價49,180元，原業主持貨逾14年，帳面獲利3,541萬元，升值1.9倍。



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新界區



●粉嶺花都廣場8座低層C室，實用面積413方呎，兩房間隔，以550萬元易手，實用呎價13,317元。



●沙田第一城2座低層D室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以530萬元易手，實用呎價16,208元，原業主於2004年以88萬元購入，持貨15年，帳面獲利442萬元，升值約5倍。



●屯門豫豐花園5座高層B室，實用面積450方呎，兩房兩廳設計，獲區內上車客以575萬元購入，實用呎價12,778元。



●元朗安基大廈中層E室，實用面積約300方呎，兩房兩廳間隔，原叫價430萬元，減價12萬或約3%，以418萬元成交，實用呎價約13,933元。



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