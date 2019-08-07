恒生鄭慧敏：下調全年經濟增長預測料1至1.5%

美國聯儲局近期減息四分一厘，恒生銀行(00011)副董事長兼行政總裁鄭慧敏預計，當局下半年將再減息一次，不過香港未必會跟隨減息。本地銀行的淨利息收益率表現主要受香港銀行同業拆息(Hibor)影響，惟下半年拆息走勢面臨眾多不明朗因素，例如美國利率變動、本地貸款需求及季節性因素等等，難以預測恒生下半年的淨利息收益率表現。



對於港元匯價轉弱，她相信與近日股市及人民幣大幅波動有關，暫時未見大型資金外流情況。然而，香港作為國際金融中心，經濟受環球因素影響，加上本地消費表現失色，將香港今年全年經濟增長預測下調到1%至1.5%。



虛擬銀行牌照最快於9月開業，她指出，恒生銀行提供線上及線下服務，過去兩年於科技投入不少資源，網上銀行平台健全，分行亦陸續加入新科技支援應對，惟該行暫時未有計劃申請虛擬銀行牌照。



儘管母公司滙豐控股(00005)宣布裁員計劃，她指出，恒生仍然需要人才，透露不論科技部門或前線，今年一直持續招聘人手。



該行近日公布中期業績，鄭指出，上半年經營環境挑戰增加，而且去年同期基數較高，對今年上半年盈利表現感到滿意，其中恒生中國除稅前盈利大增五成，指目前中國業務佔業務比重不大，但為長遠發展方向。



她表示，恒生上半年的貸款及存款均有增長，淨利息收益率(NIM)錄得輕微上揚，帶動淨利息收入做好。惟於市況波動下，投資者較為審慎，影響股票交易及基金買賣的需求，拖累非利息收入表現。該行的資本比率較同業高，她指出，冀保持高資本比率為長遠發展預留充裕資金。



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