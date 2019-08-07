仲量聯行：中環每呎租金成本221元　連續5年冠全球

仲量聯行發表的高檔寫字樓追蹤指數《Premium Office Rent Tracker》顯示，截至2019年首季，香港中環仍是全球最貴的寫字樓市場，連續五年高鋸全球首位，每月每方呎租賃成本高達221港元，包括租金、稅項及服務費。但中國內地城市的寫字樓租金顯著上升，雙方的租金差距已有所收窄。



據該報告資料，排第二位為紐約市中心每月每方呎租賃成本為137.8元。北京金融街的排名則由去年的第四位，升至今年與倫敦西區並列第三位。北京金融街今年首季租賃成本已上升至126.75元，相較去年第三季升幅達3.2%，超過香港中環錄得的0.6%。



香港仲量聯行商業部主管鮑雅歷表示，中環租金一向是媒體關注的焦點，但事實上，過去6個月中環租賃交投淡靜，租金高企是因為空置率極低，令業主不必大幅減租以租出空置的樓面。大部分租賃交投集中在鰂魚涌等鄰近地區，因這些地區均不在全球10大最貴寫字樓市場之列，租金亦顯著低於中環。隨着市場更趨不穩定，大部分租賃活動將繼續集中於中環以外地區，尤其是受銀行前線部門、金融及專業服務機構青睞的鰂魚涌，以及價格吸引和新商廈雲集的九龍東。



該行香港商業部資深董事嚴威程表示，香港仍是全球最具吸引力的金融中心之一，但不容忽視的是，中國內地銀行業及金融機構對內地高檔寫字樓的需求與日俱增，推高內地甲級寫字樓租金，令中國內地核心城市和香港的租金差距不斷收窄。新加坡核心地段的高檔寫字樓租金也於同期上升7.4%，租金差距與香港拉近，並由去年全球位列第16位升至今年的第14位。



該行九龍商業部主管鄧思勤指出，最新高檔寫字樓租金追蹤指數顯示，雖然中環租金增長相對緩慢，但九龍東在全球最貴高檔寫字樓排名中已由第31位躍升兩位至第29位，區內租賃成本亦於6個月內錄得3.6%的升幅。這顯示市場對中環以外的高檔寫字樓需求持續增長，遷離核心商業區仍是香港寫字樓市場的一大趨勢。

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