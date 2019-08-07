【市後重點睇】人民幣續守7水平　道期微升

美匯指數續企97.6水平。新西蘭減息，新西蘭兌美元曾低見0.6378，最新處0.6416；歐元報1.119；英鎊企1.216。港匯守7.8391。在岸、離岸人民幣續徘徊7.0水平。圓匯回落至106.29；金價高企於1,487美元水平。布油報59.03美元，紐油企53.72美元。道指期貨微升34點。



●港股反覆靠穩，恒生指數早段曾跌237點，低見25,738點，其後跌幅收窄，收市升20點或0.08%，報25,997點。https://bit.ly/2YKXgc9

-異動股：洛陽鉬業受捧，一度飆高17%。

-中國鐵塔上半年多賺1.1倍，不派中期息。

-日清食品發盈喜。



●貨幣戰激化！印度及新西蘭後，泰國減息0.25厘。https://bit.ly/33hjzJU



●【即市分析】

-招金衝關在即吼認購證。https://bit.ly/2MLhP5N

-氣氛太差，乳業股難突破。https://bit.ly/2M41JVC

-李偉傑：建行低位分注吸納。https://bit.ly/2YME7uE



●【大行報告】

-中電績後獲多間大行唱好，股價彈逾2%。https://bit.ly/2ZEh2rb

-花旗續籲買騰訊，微降目標價。https://bit.ly/2MFvz2d



●【股匯攻略】滙豐恒生績後部署話你知！https://bit.ly/2YWpe9f



●A股快報：三大指數全線向下，金融股有沽壓。https://bit.ly/2MJTgq3



●亞洲股市：日股收跌68點，軟銀受壓。https://bit.ly/2GS0gNJ



●市場消化中美貿易戰消息，歐洲股市早段靠穩，英國富時100指數升2點，報7,173點；德國DAX指數升0.6%，報11,640點；法國CAC指數升0.3%，報5,250點。



●貿戰激化：標普指人幣弱勢，區內貨幣有貶值壓力。



●IDC：中國第2季智能手機出貨量按年跌6%。



●恒生鄭慧敏：下調全年經濟增長預測料1至1.5%。

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