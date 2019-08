中美貿易戰激化。外國傳媒報道,有「鱷王」之稱、全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧直言,中國企業是美國及其他地方企業的競爭對手。惟他認為,在投資要多元化的原則下,應該繼續投資中國。



他稱,在中美貿易戰之中,可以「兩邊下注(bets on both horses in the race)」。他表示,中美之間的緊張關係讓人回想起過往歷史,曾經的世界強國受到崛起的新興國家挑戰。他又將中國目前的發展軌跡比作歷史上荷蘭、英國及美國的崛起,認為投資者應把握中國崛起的機會。



達利奧又強調,市場波動會受到短期因素影響。他說,除非有戰爭發生,否則若等待一切塵埃落定再入市的話,就要比原願意撈底的人付出更貴的代價。

------

