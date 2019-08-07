標普︰亞太區銀行前景穩定　內銀壞帳料惡化

國際評級機構標準普爾分析師於電話會議上表示，亞太區主要銀行前景保持穩定，撇除印度，今年不良貸款應保持相對偏低的水平，而盈利和資本水平可支持現有評級。不過，信貸周期若顯著下行，勢導致負面評級。



對於中國銀行業展望，標普表示，中國當局對陷入流動性困難的銀行作出援助，在管理問題銀行時，維持金融穩定性為首要，監管機構同時需平衡道德風險及市場信心。隨內地經濟下行，內地銀行業的資產質素受壓，料壞帳水平會持續上揚。



該機構並預期，小型銀行將繼續面臨更嚴峻的流動性與融資環境，長期而言，需增強銀行的紀律性，又指出內地消費貸款呈現高增長，信用卡貸款於6年間增長6倍，令相關風險持續上升。



香港銀行業方面，標普認為儘管存在風險因素，但銀行仍可維持其信貸狀況，貿易局勢緊張無疑令銀行收入增長放緩，尤其來自貿易融資活動，但不見得對香港銀行體系穩健度構成即時影響，並認為香港資產質素良好，來自內地的信貸風險可控。

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