7月甲乙廈租金售價齊跌　三年半首見

美聯工商舖資料研究部發表的《商廈快訊》報告指出，7月份指標甲廈、乙廈的租金及售價，按月悉數錄得下跌，為自2016年2月份以後，即近三年半以來首見。當中指標甲廈價格按月跌1.1%屬表現最差。



報告指出，7月份指標甲廈價格按月下跌1.1%，其中金鐘區按月挫4.5%，尖沙咀也跌3.4%，屬跌幅最大的兩區，至於整體甲廈租金則下跌0.7%。乙廈方面，指標乙廈價格按月下跌0.2%，租金按月回落0.6%。上述四項指標按月均悉數錄得下跌，屬2016年2月份以後首見。



市場氣氛欠佳，投資者普遍採取觀望態度，寫字樓成交量持續於低位徘徊。50大甲廈之中，港島區上月只錄得1宗買賣，為近7個月以來最低，至於50大指標乙廈也僅錄得6宗買賣，創近5個月新低。



美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥指出，7月份中美貿易戰略為緩和，但緊接輪到香港政治事件繼續發酵「接力」，令到市場氣氛淡靜，除了成交量處於低位之外，近期也陸續有少數業主願意下調叫價沽售物業，令甲乙廈價格回落。



他認為，隨著美國開始對中國加徵新一輪關稅，加上把中國列為匯率操縱國，對於環球投資市場影響顯著，加上本港政治事件持續，未來英國脫歐進程成焦點，在內憂外患下，商廈市場本月勢難有起色。不過，現時普遍業主持貨力強，加上市場資金充裕，相信寫字樓價格下半年不會顯著下跌。

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