中國鐵塔：料今年有10萬5G基站需求

中國鐵塔(00788)董事長佟吉祿表示，現時已經接到三大電訊商中國移動(00941)、中國聯通(00762)和中國電信(00728)合共6.5萬戶5G基站建設需求，預期今年全年需求達10萬戶。他拒絕評論6月份與三大電訊商一同獲得5G營運牌照的廣電集團於電訊方面的動作，稱鐵塔沒與對方有洽商。



佟吉祿稱，電訊商的5G需求會透過改造現有站址去滿足，收費亦會有所上升，需求陸續交付自然可以預期會推動收入增長。雖然5G訊號覆蓋範圍較小，意味電訊商需要比4G更多的基站，但佟吉祿表明，不一定要像以往大規模建造傳統高塔。



他解釋，鐵塔公司會充分發揮截至6月底時195萬個鐵塔站址的共享潛力，「能共享就不新建，能共建就不獨建」，並透過與地方政府及社會單位合作所得的「千萬級社會資源(已存在的街燈柱、交通燈等)」，推出綜合解決方案，融合宏站(覆蓋大範圍)和微站(覆蓋較小範圍的熱點，如交通燈)搭配，融合室內和室外覆蓋，「更快、更省、更好」地全面滿足電訊商之網絡建設需求。如是者，鐵塔公司本身也能節省投資。



總會計師高春雷表示，鐵塔公司是資產和資本密集型企業，資本開支是發展的重要力量，但上半年僅89.06億元、不到全年目標三分之一，其實是符合預期，現維持全年300億元預算的目標不變。他又說，去年是下半年才發力，公司會「牢牢把握5G發展機遇」之際，以上述綜合解決方案，不斷優化投資成本。



另外，副總經理劉國鋒表示，鐵塔公司除了與美團點評(03690)合作為後者送外賣車提供換電服務、還與中國郵政集團、順豐(002356.SZ)、餓了麼合作。與建設銀行(00939)展開備電方面合作、與騰訊控股(00700)則有能源方面的合作。

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