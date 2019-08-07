全球貨幣戰︰以史為鑑！中國會步日本後塵？

美國將中國列為匯率操縱國，總統特朗普更多次炮轟中方刻意壓低人民幣匯價，在雙邊貿易中取得不公平的優勢。美國經濟學家、財經雜誌《福布斯》專欄作家Steve Hanke表示，華府正在亞洲策動另一場貨幣戰，而這已並非第一次。



Hanke表示，美國在亞洲發動貨幣戰爭的歷史悠久。而對上一次的目標則是日本。當時美國聲稱，日本不公平的貿易行為導致美日雙邊貿易逆差不斷膨脹。為了「糾正」所謂的問題，美國要求日本採取令日圓持續升值的政策。



日本選擇遵守美國的要求，日圓兌每美元的匯價，從1971年的360不斷攀升到1995年的80(現在大約是106)。這亦導致了日本出現「失落的二十年」，資產泡沫爆破令經濟跌入低谷，日圓的升值更將其推向持續通縮的泥潭。



但是，日圓的升值這並未有解決美國對日貿易逆差。實際上，對日貿易佔美國整體貿易逆差的比例，於1991年時幾乎達到60%。這亦反映出，迫使貿易夥伴調整其貨幣匯價，根本是無用之功。



他稱︰「今天，美國正在與中國進行同樣毫無根據的指責遊戲。」而目前對華貿易佔美國整體貿易逆差的比例大約為47%。

－－－－－－

立即參加「賞您睇」：http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。