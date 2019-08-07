創富奇財：外賣程式先鋒　月送17億生意

從事餐飲配送管理服務的「餐道」成立5年，目前以內地市場為主，今年六月單月處理的外賣訂單交易額達17億元人民幣，連鎖餐飲集團如吉野家、漢堡王都是其客戶。公司聯合創辦人兼行政總裁李振宏(Ravic)，是土生土長的香港人。



Ravic在香港中文大學修讀電腦科學系，上世紀90年代初畢業後即加入政府做程式員，但有感當公務員太沉悶，他很快轉職私人科網公司，幫大型企業做網站。其後工作上因緣際會，他與團隊早在2008年為一家連鎖餐飲集團建立第一代外賣管理系統。



到了2014年，由於移動互聯網發展迅速，內地亦興起了線上叫外賣的風氣，為捕捉這個市場機遇，餐道遂正式成立。



公司成立初期面向香港消費者市場，但很快便遇上挑戰。他表示，數年前懂得利用應用程式(App)訂外賣的人不多，手機支付亦未流行，需依靠送餐員收錢，加上港人重視私隱，令推廣和管理皆困難重重。



他意識到，訂外賣由打電話到網上落單是習慣的改變，與其不斷燒錢教人用App，不如專攻企業市場，為餐飲企業提供一站式餐飲解決方案，公司業務拓展重點亦由香港轉向外賣市場更蓬勃的內地市場。



事實上，香港物流配送成本約30至40元，訂餐金額要100元或以上才有得賺，影響線上外賣市場的發展。另一邊廂，內地物流配送成本約10元人民幣，訂餐超過30元人民幣已有利潤，這差距足以令兩地外賣市場發展速度有異。



兩地外賣訂單金額亦有別。大家有否見過一張過萬元人民幣的外賣訂單？Ravic指，真的見過，原因是做商務會議。而要完成這張單，需由多間分店合力，當中涉及的管理和調配確實考工夫。



他續指，餐飲外賣不太涉及電子商貿所需的倉庫管理。餐廳收到食客落單，要即刻製造食物，所以食材數量要預先估算好。若預算有落差，例如太多客人點餐的食物售罄，餐廳會錯過增加收入的機會；相反買了太多食材，隨時會因存放過期而造成損耗。因此，做餐飲更重要是做好即時流量管理。



此外，外賣高峰期是午餐和晚餐時段，在傳統上，店舖會先服務堂食顧客。不過，正因忙於處理線下，有機會損失線上的外賣訂單。



而目前該公司是為企業提供餐飲配送管理系統及服務，但由於以往曾涉足外賣App市場，故明白到箇中的困難。為了解決上述餐飲業面對的痛點，餐道研發的外賣管理系統可對接線上主流外賣平台，並可讓餐廳輕鬆管理外賣訂單、物流配送、會員優惠推廣、數據分析等。內地餐廳採用其系統，普遍接到的外賣訂單數量可按月增加一至兩成。



現時公司總部位於廣州，並在北京、上海、香港設有分公司。員工數目超過300人，當中約180人負責研發，以及有逾100人負責營運。



主要收入來源是系統費用和系統相關的服務費用，經營至今，公司為逾300個餐飲品牌提供服務，高峰期一日處理約170萬張訂單，今年6月時單月處理超過17億元人民幣的外賣訂單交易額。他指今年目標是一日處理的訂單增至500萬張。



餐道一直靠內部和股東資金營運，直至今年4月才對外完成1億元人民幣的融資，由海闊天空創投以及基匯資本共同領投，香港創科創投基金亦有跟投。

Ravic表示，如果初創本身的股東可以應付資金需要，不一定要融資，因融資或會稀釋股權。當然，融資的好處是增加外力，幫助公司業務加快拓展。



他續指，以餐道為例，是次融資所得資金將用於加強系統研發，以及對人工智能等技術應用的探索。同時，融資具宣傳效應，亦有助吸引人才加入。



對於有志創業的人，他認為要增加成功機會，首重堅持和應變。兩者看似矛盾，但堅持不代表一成不變，也要因時制宜，把產品和服務於合適的時機放在合適的市場。



另外，你要問自己，想創造一家賺錢的企業？還是一家偉大的企業？不同人會有不同答案，而他的答案是後者，因此會把最大的資源放在產品開發上，如果要順序編排目標，產品第一、服務第二、 市場第三、賺錢放到最後。他認為，為了賺錢而做出來的產品，很難做大。

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