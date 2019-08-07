信義光能：太陽能玻璃不見下行壓力

太陽能玻璃生產商信義光能(00968)行政總裁李友情表示，內地今年太陽能電站安裝主要在下半年施工，到了明年會有更多平價和競價上電網的項目建設，因此期內太陽能玻璃需求有望理想，市場價格已經恢復到去年「五三一」政策之前相當理想的水平，可望穩中有升，至少沒有下降壓力。



他續指，海外市場需求今年也很強勁，因為太陽能電場的建設成本因為中國去年的「五三一」政策大幅下降，而光伏電成本優勢愈來愈好。公司對明年前景也正面，因此才打算明年有4條日均產能各1,000噸的生產線計劃於明年投產。



他又稱，公司在馬來西亞的廠房足以應付所有美國需求，人民幣貶值影響可控。



5月底正式從信義光能分拆上市、純光伏電站營運商信義能源(03868)有權優先收購信義光能850兆瓦的項目。信義能源行政總裁董貺漄表示，現時公司現金很充裕，今年下半年至明年上半年會因應情況收購，同時會積極發掘信義系以外的機會，主要是已完工的大型公用類型電站，位於中國經濟較為發達、電力需求充足的地區，避免限電問題。

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