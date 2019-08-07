全球貨幣戰︰亞洲央行意外減息　威脅5萬億美元外儲

亞太區三國央行作出意外的減息決定，政策制定者採取積極舉動應對全球經濟增長放緩的同時，也有意無意地激化了全球貨幣戰。然而，這場貨幣戰背後卻埋藏着資本外流的威脅，並考驗着亞洲發展中國家近5萬億美元的銀行外匯儲備。



今日(7日)三家亞太地區央行作出減息決定，新西蘭和印度的減息幅度高於預期，而泰國減息0.25厘亦令市場意外。在此之前，美國、澳洲、南韓、巴西及印尼已率先出手，在年內相繼減息。



各國央行的外匯儲備被視為抵禦貨幣衝擊和投資者情緒迅速轉變的壁壘，但在當前條件下，其作為穩定劑的作用可能乏力。



以印度為例，該國常出現經常帳赤字，並依賴外國投資來填補國內儲蓄漏洞，然而在全球金融市場持續波動下，這些資金流入將近枯竭。



今年以來，印度盧比相對美元匯價呈下跌勢頭。據估計，在7月26日當周印度央行可能已經從其儲備中出售了12.7億美元支持匯價，可惜這仍無法阻止印度盧比本月兌美元下跌近3%，成為亞洲貨幣跌幅最大的一員。



區內另一國家印尼也面對同樣困局，印尼央行副行長Dody Budi Waluyo最近表示，該行「將進入市場以確保印尼盾的價值與其基本面保持一致。」



印尼今年一直在重建其外匯儲備，目前已升至1,260億美元，創16個月以來的最高水平。去年該行耗盡了數十億美元的儲備，以應對當時的印尼盾的暴跌。

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