國泰航空：下半年經營環境將更具挑戰

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空(00293)，儘管上半年錄得13.47億元盈利，但期內貨運量及收益率均告下降。集團主席史樂山直指，下半年經營環境將更具挑戰。



他解釋，雖然下半年是客運及貨運傳統旺季，但在中美貿易戰及近期香港政治事件影響雙重打擊下，未來幾個月的訂票情況較去年遜色，尤其是入境香港航班的旅客量已有雙位數跌幅，而出境旅客量亦有單位數跌幅。



顧客及商務總裁盧家培稱，下半價年為貨運傳統旺季，尤其是在9至11月。但由於短期不利因素增加，預期下半年收益率將繼續受壓。「就算有旺季，時間或會比往年短，相信收益率及價格都唔會比去年旺季旺」。



截至六月底止，國泰燃油對沖再錄得虧損1.14億元。盧家培解釋，由於上半年油價偏低，即使其對沖價格不高仍錄得虧損。他又指，難預測下半年油價走勢，僅謂燃油仍是集團最大成本，會積極減省其燃油成本。



國泰於7月宣布完成以49.3億元收購香港快運(HK Express)。史樂山稱，目前正集中於平穩過渡，亦無計劃改變快運的定位，會繼續維持其低成本廉航特色，以平價機票來吸引顧客。



身兼國泰行政總裁及香港快運主席何杲則稱，國泰與快運在航線上較少重疊，將可作互補，未來將計劃擴展快運航點網絡及機隊數量等。



對於旗下員工參與早前罷工活動及有機師在示威活動中被拘捕，史樂山回應指，集團在香港有逾2.7萬名員工，各人對不同議題都有個人看法，加上員工均是成年人，集團不會作任何干預，亦會尊重員工的聲音。

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