財政司︰香港經濟下行壓力大　或陷技術性衰退

財政司司長陳茂波出席在記者會時稱，隨着中美貿易戰升溫，雖然香港在貿易風險方面較少受波及，然而，貿易戰已對企業營商信心及香港金融市場有較大影響。他重申，香港7月經濟下行壓力已較6月增加，一旦香港經濟第三季再現負增長，將令經濟陷入技術性衰退，屆時或會出現裁員潮。



對於金管局前總裁任志剛認為，美國將中國列為匯率操縱國，或會令中美貿易戰升級，演變成貨幣金融戰。陳茂波指，香港為亞洲最國際化的中心，其資金進出不受管制，因此股市較受外圍波動，一旦投資者要調配資金，香港或成其資金提走的市場。但他強調，香港處理這種情況已有豐富經驗，而證監會及港交所亦會持續監察市場情況。



他又指，受惠於過去多年的防禦措施，香港金融體系仍穩健，防震能力非常強，包括現時銀行體系流動覆蓋率達160%，資本充足率亦超過20%，外匯基金亦有4萬億元資產，有信心可應付金融市場的挑戰。



問及人民幣匯率「破七」，陳茂波稱，相對一籃子貨幣來說，人民幣跌幅不算大。事實上，人民幣貶值對香港有利有弊，其中好處是中國或會因而增加貿易出口量，從而利好香港貿易轉口；惟人民幣貶值則會影響內地旅客來港消費意欲。



金管局副總裁阮國恒稱，聯繫匯率多年來行之有效，包括至今亦經歷過兩次金融危機的考驗，強調暫時未見有大規模資金進出情況，當局會密切留意，有信心可繼續支持港元貨幣穩定。

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