新盤UPDATES︰映日灣收1150張票　NAPA洋房4千萬元售出

受多項負面因素打擊，樓市氣氛轉淡。各區新盤交投未算活躍，高價物業更屢錄交易告吹個案。不過，低價推售新盤的認購反應尚算理想，料稍後開售可望刺激交投量上升。



●映日灣暫錄約1150張入票登記

發展商低價開盤策略奏效。億京發展以低市價約一成推售的荃灣映日灣，單日暫料再錄約750張入票登記，累積收票增至約1150張，超額認購逾4倍。



●PARK YOHO Napoli近四千萬特色戶交易告吹

市況未明，新盤市場續錄交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoli，7月29日售出的第28座地下複式A單位，實用面積1,808方呎，原本售價3,979.4萬元，創出整項目各期歷來新高，但成交紀錄冊已列明為交易再未有進展，買家料遭殺訂近199萬元。



●NAPA洋房四千萬元售出

據一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下屯門NAPA，售出B6洋房，實用面積2,500方呎，花園706方呎，成交價4,000萬元，呎價1.6萬元。買家選用1088天成交期付款，可享先住後付優惠。



●今年首7月全新盤售出率約66.5%

美聯綜合一手銷售資訊網資料，統計2019年首7個月推出的21個全新盤，單位總數共9,467伙，期內已售約6,294伙，即售出率約66.5%。當中細單位承接力明顯較佳，同期以開放式及一房戶的售出率最高，此類間隔單位總數合共3,167伙，售出2,591伙，售出率達81.8%。而兩房戶亦錄2,279伙伙交易，售出率亦達75.6%。至於三房或以上大單位則只售出1,424伙，售出率僅約43.3%。



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