【地產專題】8月首周新盤成交跌15%　料全月買賣半年最少

樓市氣氛偏淡，本月首個星期全港新盤僅錄約180宗成交，按月下跌約15%。當中只有大埔白石角朗濤錄得逾百宗交投，其他開單樓盤全數僅錄個位數交易。同時，再有大型地產代理行調低全月一手買賣宗數預測，料創今年2月後新低紀錄。



據一手銷售資訊網資料，月初至今新盤交投疏落，平均每天只有約25宗。惟周三(7日)市場料僅錄數伙買賣，當中會德豐地產的屯門NAPA，售出B6洋房，單位實用面積2,500方呎，花園706方呎，成交價4,000萬元，呎價1.6萬元。買家選用1,088天成交期付款，可享先住後付優惠。



至於信和置業(00083)的西貢逸瓏海滙有特色戶獲承接，單位為1座頂層K室，實用面積457方呎，天台面積372方呎，成交價803.47萬元，呎價17,581元。



●市況淡靜 新盤或延期推售

業界料本月整體市道持續淡靜。美聯布少明指出，以近日市場表現估計，不少原本部署月內登場的大型新盤，好大機會將延遲推出，故進一步調低本月新盤銷量預測，由日前估計的1,500宗降至1,200宗，減幅兩成，料將較上月成績少逾一成。



該公司亦綜合一手銷售資訊網資料，統計今年首七個月推出的21個全新盤，單位總數共9,467伙，期內已售約6,294伙，即售出率約66.5%。當中細單位承接力明顯較佳，同期以開放式及一房戶售出率最高，該類間隔單位總數合共3,167伙，售出2,591伙，售出率達81.8%。而兩房戶亦錄2,279伙伙交易，售出率亦達75.6%。至於三房或以上大單位則只售出1,424伙，售出率僅約43.3%。



●Napoli交易告吹 料殺訂近兩百萬

事實上，隨着市況前景未明朗化，再有高價單位交易告吹。新鴻基地產(00016)的元朗錦田北PARK YOHO Napoli，上月29日售出的第28座地下複式A單位，實用面積1,808方呎，原本售價3,979.4萬元，創出整項目各期歷來新高，但成交紀錄冊已列明為交易再未有進展，買家料遭殺訂近199萬元。而同系將軍澳晉海II原於去年7月售出的3A座45樓F室，當時做價682.81萬元，周三(7日)落實終止買賣。



不過，低價推售新盤仍錄理想收票反應。億京發展以低市價約一成推出的荃灣映日灣，截至周三晚已錄逾1,150張入票登記，較首張價單238伙超額認購近4倍，發展商將於下周三(14日)截止接受認購。



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