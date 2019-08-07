財經評論：貨幣戰美佔上風　挑戰霸權代價高

自美國晒冷向全部進口中國商品加徵關稅後，中國以人民幣「破七」作回敬，變相公告天下不再對達成貿易協議存期望，並着手部署應對貨幣戰爭。可牌面上，如今美國佔了上風，中國硬要挑戰美元霸權，就要冒着經濟失速，改革開放延後的風險，即使最終不是唯一輸家，但代價肯定不菲！



美國總統特朗普不顧後果，計謀開打貨幣戰早有迹可尋，包括公開否定實行逾廿年的強美元政策，近年更多次批評聯儲局收緊貨幣政策，強調不會完全排除干預美元的可能性。及至七月，聯儲局宣布停止縮表計劃，並自○八年來首次減息，無疑已為貨幣戰燃起火頭。

美國無所不用其極來打擊中國崛起的決心，路人皆見。在預示兩強相爭，全球經濟風險急速升溫下，多國央行紛紛以減息來為本國經濟保底。昨日便傳來印度、新西蘭和泰國央行齊齊減息，且減幅遠高於市場預期，正是要先落重藥對抗超級暴風的來臨。



對中國而言，在舉國債務沉重，房產泡沫之下，倣效其他央行大幅減息不無後顧之憂，故人民銀行對於減息一直謹而慎之。當前讓人民幣適度貶值，理論上有助抵銷美國關稅對經濟所造成的衝擊；惟實際上，一旦美國干預美元，全球貨幣競相貶值，將抵銷人民幣貶值對促進外貿的作用，更有機會引發新一輪走資潮，令金融市場動盪，加重中國企業的償債壓力。



另一方面，中國倡導「一帶一路」藍圖，推動人民幣國際化。可如今美國已將中國列入匯率操縱國名單，若中國繼續讓人民幣貶值，只會招來一系列制裁行動，種種吸引外資的政策，只怕會事倍功半，體制改革更是舉步維艱。中國市場尚未完全開放，美其名是舉國體制有利打持久戰，但實際上卻要冒着以退為進，重回國有化老路的風險。



畢竟，美元作為國際貨幣，在這場「美元本位制」的戰爭中仍佔盡優勢。中國雖是美國的最大海外債主，但拋售美債等同自燒銀紙，背着這個「先天缺陷」來打貨幣戰，注定是蝕章。美國開打貿易戰，拖全球經濟落水，再將戰線延伸至金融貨幣領域，市場避險情緒急速升溫，到頭來資金還是一窩蜂湧入美國債市，以及傳統具保值作用的黃金。誰是眼前贏家，不言而喻。



挑戰美元地位，中國是明知不可為而為之。面對咄咄逼人、霸道善變的對手，與其卑躬屈膝換來一份不可靠、不公平的協議，倒不如抱着一起落地獄的勇氣，憑着十四億人口市場和堅持改革開放的決心，換來重塑中美關係新規則的機會，實現經濟可持續發展的長遠目標。



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