金曹：引伸波幅大升　淡友睇25000

踏入8月，全球股市跌勢急勁，投資者要留意，8月期指在7月由28,260附近轉倉之後向下勢頭急勁。回顧恒指6月29日G20峰會時，由於順利進行特習會及重啟高級別美中貿易會談，全球股票市場氣氛樂觀，當時的引伸波幅介乎13.0至17.8之間的偏低水平，7月初恒指收市最高見28,875。



不過，上海第12輪美中高級別貿易談判拉倒，引致特朗普威脅9月1日再加碼徵收關稅，8月5日又將中國列入匯率操縱國，加上反修例的暴力抗爭程度上升，市場的避險情緒大升，從期指倉位評估，淡倉大概在28,260開始累積淡倉，8月6日引伸波幅上升至介乎18.1至23.3水平。恒指上升8.7窩、國指7.7窩及美國納指7.8窩。以恒指引伸23.4計算，未來一季一個標準差，引伸波幅可能下跌一半，或由28,875回調11.7%到25,500水平。



8月6日期權莊家將恒指引伸波幅由7月初水平調高了8.7%，即此次跌浪可以合理的預期跌幅可達28,260 x 8.7% = 2,459點，或支持位是25,801點，剛好是8月7日上午執筆時價位。也可留意以下兩個重要歷史數據。



一，上次恒指低位在24,560向上之後，重要的成交密集區在25,500、26,680及27,380。如果歷史重演，那恒指重要的好淡分界是26,680，跌穿利淡，8月結算或會在25,500至26,680之間，而8月結算高於27,380機會不大。



二，上次恒指及新興市場同時在今年5月初轉弱，原因是中美貿易談判破裂，投資者憂慮貿易戰加劇影響經濟增長，情況與今次相似，當時恒指由29,944收市，跌了3,184點到26,761收市，經歷了21個交易日才見底反彈。今次香港除了受中美貿易戰影響，還要面對群眾運動影響民生，估計跌幅由7月結算28,201點計算，有機會多於3,184點，即8月或9月要到25,000水平才有較強支持。



執筆之時，由於離岸人民幣跌穿7算、本港消費零售地產等行業盈利受損，資金泊入黃金、美債及日圓等避險資產，假如想投資藍籌股，最好稍等，視乎25,000至25,600水平是否出現較有力的反彈，到時可留意友邦(01299)，因估計仍有雙位數盈利增長支撐股價，以及可留意鐵塔(00788)，因業務受惠於中國加快開展5G服務。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)



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