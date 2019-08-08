國泰預警局勢動盪打擊業務

因管理不善而在全球最佳航空公司排名榜跌出三甲的國泰航空(00293)公布截至6月底止中期業績，貨運量及收益率均下跌。主席史樂山預警，在中美貿易戰及近期香港政治事件影響雙重打擊下，下半年經營環境將更具挑戰。



他表示，雖然下半年是客運及貨運傳統旺季，但香港示威活動不僅令7月份來港旅客量減少，對機位預訂情況亦構成不利影響，未來幾個月的訂票情況較去年遜色。



其中，乘坐國泰入境香港的旅客量按年跌幅將達雙位數，而出境旅客量亦將有單位數跌幅。



國泰業績顯示，貨運業務持續疲弱，今年上半年貨運收益114.98億元，按年大減11.35%。期內，國泰航空及國泰港龍航空貨物運載量合共約97.9萬公噸，按年減5.7%，貨物運載率下跌4.9個百分點至63.4%，拖累貨物收益率按年下跌2.6%。顧客及商務總裁盧家培稱，由於短期不利因素增加，預期下半年貨運收益率將繼續受壓。



此外，國泰於上半年燃油對沖再錄得虧損1.14億元，五年半累積蝕逾257億元。盧家培解釋，主因上半年油價走勢偏低，即使其對沖價格不高仍拖累集團錄得虧損。



耀才證券研究部總監植耀輝認為，在近期香港社會爭議風波及環球經濟環境不明朗等陰霾籠罩下，將進一步打擊旅遊消費意欲，尤其會重挫長途航線的需求，而國泰收購香港快運在短期內亦難產生協同效應，包括航班調配等亦需要一段時間整合。雖然下半年是航運業旺季，惟中美貿易戰仍未解決，國泰貨運業務前景難言樂觀，因此看淡該公司股價走勢，建議投資者切勿追入。



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