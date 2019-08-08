東方日報B1：新西蘭印度泰國齊減息　貨幣戰全球激鬥

全球貨幣戰急劇激化，新西蘭央行、印度央行和泰國央行周三不約而同減息，反映央行減息步伐遠較市場預期來得迅猛。當中，新西蘭央行大手減息0.5厘，幅度大過市場預期的0.25厘，拖累澳紐元急插，澳元更創十年新低。印度央行一反傳統減息0.35厘後，泰國央行亦出乎意料將利率下調0.25厘。



面對經濟放慢，通脹難以達到目標，新西蘭央行將主要利率削至1厘紀錄新低，並暗示可能進一步減息。行長奧爾指出，當局有可能實施負利率，甚至採用其他非常規政策工具。



新西蘭央行今年5月減息0.25厘，是首批減息的發達國家之一，如今再成為本輪全球減息周期中首家大手減息半厘的央行。該行並降低經濟增長預測，預料通脹需更長時間才達到1至3%目標區間中位數。減息力度大過預期，紐元聲應急插2.25%，逾三年最傷，低見63.78美仙。包括新西蘭銀行和ASB銀行的經濟師均預期該行11月會進一步減息至0.75厘。



與此同時，澳洲央行減息預期亦升溫。該行繼6月和7月份減息後，本周二維持利率於1厘，行長洛威表示有需要時會進一步放鬆貨幣政策。交易員正押注澳洲央行9月份會議有70%機會再減息0.25厘。澳元周三重挫1.24%，至66.77美仙，創十年新低，較1月份「閃跌」時觸及的67.41美仙更低，澳元兌港元低見5.2341。



新西蘭央行減息後，印度央行亦宣布減息0.35厘，回購利率降至5.4厘，為2010年以來最低，大部分經濟師原本預期該行會減息0.25厘。這已是印度央行今年第四度減息，以推動經濟增長和投資。



泰國央行之後亦接力減息0.25厘，主要利率降至1.5厘，是逾四年來首度減息，有別於市場預期的維持不變，除推動經濟外，亦可能反映該行憂慮泰銖強勢可能打擊出口。



除了央行連番減息以穩定經濟增長及提升出口競爭力外，近日美國將中國列為匯率操縱國，亦在匯市投下深水炸彈。



金融管理局前總裁任志剛表示，由於美元在國際貨幣金融體系上有獨大地位，如美元交易清算服務，而中國的可用武器則有手上的美債。任志剛指出，美國有華爾街大鱷組成的禿鷹之師，中資金融機構有可能在美元交易上受制於人。



光大銀行香港分行資金業務總經理兼聯席主管顏劍文亦指出，基於主要經濟體均加入減息行列，競爭不能夠再只視乎利率優勢，同時要考慮國際使用比例及主導地位，意味着美元很大機會成為最終的贏家。



事實上，中美貿易戰持續下，全球經濟前景黯淡，南韓、印尼和南非近月均曾經減息。隨着聯儲局上周下調聯邦基金利率，更增加其他央行放鬆貨幣政策以支持經濟的理據，而人民幣匯價急跌後，美國財政部將中國列為匯率操縱國，全球競爭性貨幣貶值的疑慮有增無減。菲律賓央行今日(8日)公布議息結果，料減息0.25厘。



另方面，印度盧比周三反覆偏軟，兌每美元最多跌0.3%；泰銖最多跌0.37%。主要貨幣下跌，英鎊最多跌0.41%，至1.2121美元。避險需求增長下，日圓最多升0.83%，兌每美元高見105.59，每百日圓兌港元高見7.426。



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