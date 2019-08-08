林嘉麒：最怕神經刀　未敢建長倉

美國財政部將中國列為匯率操縱國後震散了香港股市，港股周二曾一度下試至25,400以下水平，惟在低位反彈過600點，更一度再上26,000點水平。有成交配合反彈，恒生指數情況未算太差。人民幣略為回穩是其中一大原因，同時市場明白了被標籤為匯率操縱國的後果後，也似乎略為喘口氣。



首先，美國財政部今次將中國列為匯率操縱國，並不是以2015年通過的《貿易便捷化暨執行法》的三項量化指標作為依據。中美學者均認為某程度上屬政治考慮，並無實質理據，成事機會微。另一方面，就算成為了匯率操縱國，也有一年採取適當政策糾正狀況的機會，美國才會採取進一步措施，包括拒絕該國取得海外私人投資公司融資、拒絕該國參與美國政府採購標案、要求國際貨幣基金組織(IMF)加強監督，以及把匯率操縱納入美國貿易代表辦公室(USTR)評估貿易協定或談判時的考量等。這些實際影響遠不及美國已對中國作出的懲罰性關稅，因此後果影響性是有限的。



中國上一次被列為匯率操縱國是在1992年，被正式認定之後，中國對美出口下滑，對外貿易順差迅速萎縮。在一定程度上，促使了人民幣匯率管理體制加快改革，對進口購匯和外資利潤匯出的限制逐步放鬆。匯改之後，人民幣兌美元匯率在1994年也出現小幅升值，日後成為了匯率操縱國影響亦有限。



而最令市場憂慮的是，中美雙方在9月份舉行高級別談判的進展如何。儘管白宮經濟顧問庫德洛稱總統特朗普仍希望與中國繼續談判，以達成合適的協議，但美方行為再一次令是次談判氣氛惡化，中方也暫停了農產品進口的訂單。市場早已預期G20習特會後的談判並不會順利，可是特朗普早前承諾過不額外加徵關稅，突然將中國列為匯率操縱國等行為，是投資市場意料不及的。



儘管短期實質性影響不大，對基本面未構成重大威脅，但是資本市場除了受經濟前景影響外，也受着市場情緒左右，但亦可以是入市時機，就像周二市況，短線可成就入市良機短炒，惟中線而言投資者會在誠惶誠恐之中，所造成的市況波動相當大，也未敢長線建倉。



今個8月只過了一星期，月內上下波幅已達二千多點。回顧過去兩年，恒生指數波動大的月份可以高達四千多點的波幅，估計今年8月也不會好過，月內波幅或會高達四千點，投資入市時要平衡風險與回報。不過，在8月份短短五個交易日已出現多日裂口下跌，在短線超賣下，恒生指數技術性反彈或可出現，短線操作識走位就搵到食。短線反彈目標先看26,800點。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)



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