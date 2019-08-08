盧曉暘：為保經濟　人民幣趨跌

8月5日早上，在離岸人民幣匯率破7的帶動下，在岸人民幣匯率開盤後也快速破7。央行回應指受單邊主義和貿易保護主義措施及對中國加徵關稅預期等影響，本周初人民幣對美元匯率有所貶值而跌破7算，但人民幣對一籃子貨幣繼續保持穩定和強勢，這是市場供求和國際匯市波動的反映。



從全球市場角度觀察，作為貨幣之間的比價，匯率波動也是常態，有了波動，價格機制才能發揮資源配置和自動調節的作用。早前市場預期，美國息率走低，中國有減息空間。接下來中國會否減息，或減息對匯價會否帶來衝擊都值得關注，以現時情況估計，中國真的降息，人民幣隨時穿7.10。



自美國上周降息25基點及特朗普再出招后，人民幣已突破7關口，市場評論一致認為，人民銀行會出手穩守匯價，以防引發資金外流。可是經濟下行加上小型銀行一而再需要救助，人行守住7算死線也不可能持久。為了保持經濟穩定發展，估計人民幣貶值是中期趨勢，快將出現一段緩慢中期調整，估計是單日或者單周跌幅過大時央行才會出手干預。不過留意離岸人民幣如跌破7.04，短期人民幣會偏強一點，中長期人民幣會維持緩慢下跌格局概率較高。



周三(8月7日)在人民幣初步企穩在7.08之下後，中港股市出現大幅反彈，但估計這只是短暫行為，恒指期貨有機會短期沖至26,200至26,500水平，在中美出現新一輪關稅戰下，暫時估計不太可能大幅回升至28,000點之上，估計8月份應會在25,000至26,500之間區間波動。



外匯分析師 盧曉暘



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